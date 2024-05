Swiatek overleeft matchpoint en bereikt derde ronde in Parijs

Titelverdedigster Iga Swiatek heeft zich ternauwernood geplaatst voor de derde ronde van Roland Garros. De Poolse nummer 1 van de wereld won op het gravel in Parijs, na te zijn teruggekomen van een achterstand en een matchpoint tegen, in drie sets van de Japanse Naomi Osaka: 7-6 (1) 1-6 7-5.

Swiatek won Roland Garros vorig jaar voor de derde keer, na eerdere zeges in 2020 en 2022. Ook was de 22-jarige Poolse in 2022 de beste op de US Open.

Osaka, voormalig nummer 1 van de wereld, is ook viervoudig grandslamwinnares. De 26-jarige Japanse werd vorig jaar moeder van een dochter en maakte begin dit jaar haar rentree op de WTA Tour. De tennisster staat 134e op de WTA-ranking.