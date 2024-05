UCI schorst Colombiaans wielrenner López voor vier jaar om doping

De Internationale Wielerunie (UCI) heeft Miguel Ángel López voor vier jaar geschorst voor een overtreding van de antidopingregels. De 30-jarige Colombiaan is gestraft voor het bezit en gebruik van het verboden hormoonmiddel Menotropine ten tijde van de Giro d’Italia van 2022. De schorsing is ingegaan op 25 juli 2023 en duurt tot 24 juli 2027.

De UCI had López in juli vorig jaar al voorlopig geschorst omdat er een onderzoek naar hem liep. De Colombiaan was in december 2022 door wielerploeg Astana ontslagen, omdat hij nauwe banden zou hebben met de controversiële dokter Marcos Maynar, naar wie eveneens een onderzoek loopt. López ging vervolgens rijden voor Team Medellín, een Colombiaans continentaal team, waarmee hij succesvol was in onder meer de Ronde van San Juan en de Ronde van Colombia, totdat hij voorlopig werd geschorst.

De Colombiaan kan tegen de schorsing in beroep gaan bij sporttribunaal CAS.

López werd in het verleden derde in de Ronde van Italië en de Ronde van Spanje en won onder meer een etappe in de Tour de France. In de bewuste Ronde van Italië stapte hij om een knieblessure af in de vierde etappe.