Volleybalsters onderuit tegen gastland China in Nations League

De Nederlandse volleybalsters zijn het tweede speelblok van de Nations League begonnen met een nederlaag. De ploeg van bondscoach Felix Koslowski verloor in vier sets van gastland China. De setstanden waren 25-21 23-25 23-25 21-25.

Oranje begon twee weken geleden aan de Nations League in het Turkse Antalya, waar de ploeg won van Duitsland en Bulgarije en verloor van Turkije en Polen. Nederland speelt in Macau nog tegen Brazilië, de Dominicaanse Republiek en Frankrijk. In het Japanse Fukuoka treft Oranje vervolgens Servië, de Verenigde Staten, Canada en Zuid-Korea.

De twaalf interlands van de Nations League tellen mee voor de wereldranglijst. Op basis daarvan zijn nog tickets voor de Olympische Spelen te verdienen. Nederland werd in 2016 vierde in Rio, maar ontbrak daarna op de Spelen in Japan.