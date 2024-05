Wielrenner Girmay wint eendagskoers Circuit Franco-Belge

Wielrenner Biniam Girmay uit Eritrea heeft de 83e editie van de Belgische eendagskoers Circuit Franco-Belge op zijn naam geschreven. De 24-jarige renner van Intermarché – Wanty was na een rit vol heuvels over 190 kilometer de snelste in de sprint bergop op de Kluisberg, waar de finish lag. Axel Zingle werd tweede en Marc Hirschi derde.

Het peloton haalde vlak voor de korte slotklim naar de finish nog een drietal vluchters met daarbij Sjoerd Bax bij. Rasmus Tiller pakte een lichte voorsprong op het steile stuk, maar Girmay was vervolgens duidelijk de sterkste in de sprint. Het is de tweede zege van de Eritreër in 2024 na een zege in Australië in januari.

Lenny Martinez heeft de vierde editie van de Mercan’Tour Classic gewonnen. De Fransman van Groupama-FDJ kwam na 169 kilometer alleen over de finish in Valberg na een zware wedstrijd door de Alpes-Maritimes. Zijn landgenoot Clément Berthet eindigde als tweede, de Belg Harm Vanhoucke was de nummer drie.

Wielrenster Silke Smulders won de eerste etappe van de Ronde van Andalusië. De 23-jarige renster van Liv AlUla Jayco kwam in Alcalá del Valle na 115 kilometer voor ploeggenoten Mavi García uit Spanje en Ella Wyllie uit Nieuw-Zeeland over de streep. Het is haar eerste profzege.