Atletiekicoon Warholm op 400 meter horden geklopt door Dos Santos

De Noorse atletiekgrootheid Karsten Warholm heeft tijdens Diamond League-wedstrijden in Oslo op de 400 meter horden zijn meerdere moeten erkennen in Alison dos Santos. De Braziliaan zette met 46,63 seconden de beste jaartijd neer. Lokale favoriet Warholm kwam in 46,70 seconden over de finish.

Warholm is op deze afstand de wereldkampioen van 2023 en regerend olympisch kampioen. Hij bezit bovendien het wereldrecord: 45,94 seconden. Dat liep hij tijdens de Spelen van Tokio.

Dos Santos, de wereldkampioen van 2022, had bij het ingaan van de laatste bocht nog een kleine achterstand op Warholm. De Braziliaan beschikte echter over een beter eindschot.

Een ander Noors icoon, Jakob Ingebrigtsen, pakte met een snoekduik de overwinning op de 1500 meter. Met een beste jaartijd van 3.29,74 minuten troefde hij de Keniaan Timothy Cheruiyot (3.29,77) maar net af.

Op de 5000 meter zette de Ethiopiër Hagos Gebrhiwet de tweede tijd ooit neer: 12.36,73 minuten. Het wereldrecord is in handen van Oegandees Joshua Cheptegei: 12.35,36 minuten. Nederlander Mike Foppen viel tijdens de 5000 meter in Oslo uit.