Clarke imponeert op 800 meter en benadert olympische limiet

Ryan Clarke heeft in het voorprogramma van de Diamond League in Oslo zijn persoonlijk record op de 800 meter verbeterd. De 26-jarige Nederlander liep 1.44,83 en dat was veel sneller dan zijn oude toptijd van 1.45,32. Hij dook bovendien onder de Nederlandse olympische limiet van 1.44,86.

Clarke eindigde achter de Noor Tobias Grønstad als tweede. Tony van Diepen kwam als derde over de finish en noteerde een tijd van 1.44,85. De internationale olympische limiet staat op 1.44,70. Bij het lopen van die tijd is deelname aan de Spelen komende zomer sowieso een feit.