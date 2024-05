Djokovic snelt op Roland Garros langs Carballés Baena

Novak Djokovic heeft zich probleemloos geplaatst voor de derde ronde van Roland Garros. De als eerste geplaatste Serviër ondervond alleen de eerste set weerstand van de Spanjaard Roberto Carballés Baena. Na twee uur zat de partij er al op: 6-4 6-1 6-2. Djokovic had het daarmee een stuk makkelijker dan tijdens zijn openingspartij tegen de Fransman Pierre-Hugues Herbert.

De 37-jarige Djokovic is in Parijs op jacht naar zijn 25e grandslamtitel. In de volgende ronde stuit hij op zijn Franse leeftijdsgenoot Gaël Monfils of de Italiaan Lorenzo Musetti.

Alexander Zverev hoefde in de tweede ronde tegen de Belg David Goffin ook geen set af te staan. De als vierde geplaatste Duitser zegevierde met 7-6 (4) 6-2 6-2.