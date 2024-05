Griekspoor bereikt voor het eerst derde ronde Roland Garros

Tallon Griekspoor heeft voor het eerst in zijn loopbaan de derde ronde op Roland Garros bereikt. De beste tennisser van Nederland rekende overtuigend af met de Italiaan Luciano Darderi, de nummer 40 van de wereld: 7-6 (2) 6-3 6-3. Griekspoor staat in de volgende ronde tegenover de als vierde geplaatste Duitser Alexander Zverev.

Darderi kende een betere start dan de als 26e geplaatste Griekspoor en nam in de eerste set een voorsprong van 5-3. Griekspoor brak terug en sleepte er een tiebreak uit. Beide spelers moesten daarna voor langere tijd naar binnen door regenval.

Na de hervatting was Griekspoor zijn tegenstander duidelijk de baas. In de tiebreak stond de 27-jarige Haarlemmer maar 2 punten af. Griekspoor trok die goede lijn door en was in het vervolg duidelijk beter dan Darderi, die in zowel de tweede als derde set drie games pakte.