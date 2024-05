Griekspoor zag regenonderbreking goed uitpakken tegen Darderi

Tallon Griekspoor zag een regenonderbreking op Roland Garros goed voor hem uitpakken. Waar de partij tegen de Italiaan Luciano Darderi tot 6-6 in de eerste set gelijk op ging, liep de Nederlandse tennisser na de hervatting vrij vlot weg.

‘Ik vond Darderi voor de regenonderbreking dwingender spelen”, aldus Griekspoor. “Maar het kwam ook door mij dat het daarna beter ging. Ik retourneerde heel agressief, waardoor ik hem weinig ruimte gaf om te spelen. Mijn niveau was na de onderbreking beduidend hoger. Ik pakte zijn tweede service aan en liet hem niet zijn spel spelen.”

Griekspoor stond in zijn openingspartij tegen de Amerikaan Mackenzie McDonald een set af en had het niet gek gevonden als dat ook tegen Darderi was gebeurd. “Ik had niet verwacht in drie sets te winnen. Ik ken mijzelf en heb niet vaak in ‘straight sets’ gewonnen. Ik verwachtte een pittige wedstrijd tegen een speler die heel veel op gravel heeft gespeeld en daarop ook veel heeft gewonnen.”

De zege geeft Griekspoor, die weinig hinder ondervond van zijn pijnlijke arm, vertrouwen. “Ik denk dat ik vandaag zeker in de tweede en derde set een van mijn betere wedstrijden op gravel dit jaar heb gespeeld. Het voelde goed en ik verspilde geen energie en tijd. Ik was fel en aanvallend. Daar ben ik heel blij en tevreden mee. De stijgende lijn wil ik doortrekken. Hopelijk wordt het nog beter.”