Griekspoor ziet opponent Zverev als belangrijke titelkandidaat

Tallon Griekspoor is op Roland Garros onder de indruk van Alexander Zverev, zijn tegenstander in de derde ronde. “Zverev is in vorm. Hij won al in Rome en zijn eerste twee wedstrijden hier speelde hij goed. Zverev is een van de favorieten om hier te winnen”, sprak de Nederlander na zijn zege in de tweede ronde op de Italiaan Luciano Darderi.

Griekspoor en Zverev, die als vierde is geplaatst in Parijs, stonden vier keer tegenover elkaar. Alleen vorig jaar in Rotterdam wist Griekspoor te winnen. “Ik weet wat ik kan verwachten en wat ik moet doen. Hopelijk krijg ik mijn kansen en maak ik er een goede wedstrijd van. Ik wil het hem zo moeilijk mogelijk maken.”

De 27-jarige Zverev wacht nog op zijn eerste eindzege bij een grandslamtoernooi. “Hij voelt misschien dat dit zijn kans is. Gravel is volgens mij zijn beste ondergrond, maar hij heeft zoveel talent dat hij op alle ondergronden goed uit de voeten kan”, vervolgde Griekspoor, die Zverev in de eerste ronde zag winnen van Rafael Nadal. “Dat was een ongelooflijk goede wedstrijd. Nadal was goed, maar kwam niet onder de druk uit.”

De laatste ontmoeting tussen Zverev en Griekspoor was in maart van dit jaar in Indian Wells. Zverev won in twee sets. “Die nederlaag heeft mij pijn gedaan, de eerste set had ik moeten winnen”, kijkt de Haarlemmer terug. “Op gravel heb ik nooit tegen hem gespeeld. In mijn ogen is het vrij duidelijk dat je bij die backhand moet wegblijven en hem moet bestoken op zijn forehand. Ook moet ik hopen dat hij af en toe een eerste service mist. Het is aan mij om een antwoord te vinden. Ik moet bezig zijn met mijn eigen spel. Alleen op Wimbledon was ik misschien kansloos tegen hem, maar die andere drie partijen heb ik kansen gehad. Dat geeft mij ook vertrouwen richting deze wedstrijd.”