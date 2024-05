Klaver vierde op 400 meter bij Diamond League-wedstrijden in Oslo

Tijdens Diamond League-wedstrijden in Oslo is Lieke Klaver als vierde geëindigd op haar eerste 400 meter van het outdoorseizoen. De 25-jarige Nederlandse noteerde een tijd van 50,62 seconden. Wereldkampioene Marileidy Paulino uit de Dominicaanse Republiek pakte met 49,30 seconden de zege.

Klaver neemt in juni op dezelfde afstand deel aan de Europese Kampioenschappen in Rome. Femke Bol, die niet in Oslo loopt, won twee jaar geleden in München de Europese titel op de 400 meter, maar op die afstand start ze niet in de Italiaanse hoofdstad.

Maureen Koster haalde op de 3000 meter bijna tien seconden van haar beste tijd af. Ze werd vierde in 8.26,30 minuten. Koster neemt op de EK in Rome en de Olympische Spelen in Parijs deel aan de 5000 meter.

Jorinde van Klinken werd in Oslo eveneens vierde, bij het discuswerpen. Zij kwam tot een afstand van 63,16 meter.