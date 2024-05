Moerenhout vier jaar langer door als bondscoach wielrenners

Koos Moerenhout blijft langer bondscoach van de Nederlandse wielrenners. Wielerbond KNWU verlengt het contract met de 50-jarige oud-wielrenner tot en met 2028. Moerenhout is sinds eind 2018 bondscoach. Hij volgde toen Thorwald Veneberg op.

“Sinds het WK in Yorkshire in 2019 heb ik er een mooie uitdaging aan om met deze generatie renners op pad te gaan”, reageert Moerenhout via de KNWU. “De Europese titel van Fabio Jakobsen, de wereldtitel van Mathieu van der Poel, de vierde plek van Bauke Mollema op de Spelen van Tokio en de zilveren olympische medaille van Tom Dumoulin in de tijdrit zijn hoogtepunten geweest.”