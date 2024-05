Ook titelfavoriete Swiatek klaagt over publiek op Roland Garros

Ook nummer 1 van de wereld Iga Swiatek beklaagt zich over de toeschouwers op Roland Garros. De Poolse titelfavoriete had tijdens haar moeizame overwinning op de Japanse Naomi Osaka in de tweede ronde veel last van rumoer vanaf de tribunes tijdens rally’s en vlak voordat ze moest slaan. “Dat maakte het erg moeilijk om gefocust te blijven en dat is moeilijk te accepteren. Dit is een serieuze zaak voor ons, het gaat om veel geld”, zei Swiatek vanaf de baan tegen de supporters.

De 22-jarige Swiatek gaf ook aan dat ze het eigenlijk altijd wel goed kan vinden met de Franse fans. “Meestal kiezen jullie iemand uit die jullie niet mogen. Maar ik weet dat jullie mij mogen en ik vind het altijd leuk om hier te spelen, dus hopelijk kunnen we dat voortzetten.” De titelverdedigster stond in de derde set met 5-3 achter en kreeg een wedstrijdpunt tegen, waarna ze viervoudig grandslamkampioene Osaka alsnog versloeg: 7-6 (1) 1-6 7-5.

Eerder klaagde de Duitse Angelique Kerber al over geroep vanaf de tribunes toen ze tegen Arantxa Rus een setpunt tegen zich had. De Nederlandse won de wedstrijd in de eerste ronde uiteindelijk. De Belg David Goffin gaf aan dat hij tijdens zijn duel met de Fransman Giovanni Mpetshi Perricard voortdurend beledigd werd en zelfs kauwgum naar zijn hoofd kreeg gegooid.