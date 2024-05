Oud-winnaar Van Rijthoven ontvangt wildcard voor Rosmalen

Tim van Rijthoven heeft een wildcard ontvangen voor het grastoernooi van Rosmalen, dat over anderhalve week begint. De winnaar van de editie van 2022 is sinds februari van vorig jaar niet meer in actie gekomen door blessureleed.

Bijna twee jaar geleden was Van Rijthoven (27) in de finale met duidelijke cijfers te sterk voor de Rus Daniil Medvedev: 6-4 6-1. Ook toen deed hij mee op een wildcard. Vorig jaar sloeg hij het toernooi over.

Van Rijthoven haalde kort na het toernooi van Rosmalen de vierde ronde op Wimbledon. Hij stond op de rand van de top 100 toen diverse blessures hem dwars zaten, vooral een elleboogblessure. De Brabander wilde onlangs al zijn rentree maken in de kwalificaties van Roland Garros, maar besloot zijn comeback uit te stellen.

Ook Suzan Lamens heeft een wildcard gekregen. Zij wordt na Arantxa Rus de tweede Nederlandse vrouw in het enkelspeltoernooi. De 24-jarige Lamens, de nummer 146 van de wereld, won vorige maand een WTA-toernooi in het Portugese Oeiras.

Het grastoernooi van Rosmalen, gespeeld op het Autotron, begint op maandag 10 juni.