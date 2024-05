Roland Garros vervroegt aanvangstijd wegens regenval

Roland Garros heeft het aanvangstijdstip voor de wedstrijden van vrijdag vervroegd. Dat besluit is genomen vanwege de regenval die het toernooi teistert.

De eerste duels beginnen nu al om 10.00 uur, heeft toernooidirectrice Amélie Mauresmo bekendgemaakt. Normaal gesproken vangen de wedstrijden om 11.00 uur aan.

In de eerste week wordt het toernooi geplaagd door slecht weer. Tot nu toe werden de wedstrijden bijna dagelijks stilgelegd vanwege de regen. Omdat er lichtmasten zijn en twee overdekte banen is het schema nog niet ernstig in de war geschopt.

Roland Garros duurt tot en met zondag 9 juni.