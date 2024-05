Rus verliest op Roland Garros in twee sets van outsider Rybakina

Arantxa Rus is er op Roland Garros niet in geslaagd Elena Rybakina te verrassen. De nummer 4 van de wereld was op het Court Suzanne Lenglen, het tweede stadion in Parijs, met 6-3 6-4 te sterk voor de beste tennisster van Nederland, die vijftigste staat op de mondiale ranglijst.

Rus kwam in de tweede set met 4-2 voor, maar ze verloor vier games op een rij. Na een uur en zeven minuten benutte Rybakina haar eerste wedstrijdpunt met een sterke service, die Rus te machtig was.

In de eerste set ging het gelijk op tot 4-3 en vielen er geen servicebreaks. In de achtste game van de set leverde Rus (33) echter haar servicegame in op love, door een reeks sterke punten van de Kazachse. Een game later maakte Rybakina het overtuigend af.

De als vierde geplaatste Rybakina serveerde sterk en sloeg liefst acht aces. Ze won bijna 80 procent van de punten op haar eerste opslag. Vooral in de korte punten was ze Rus vaak de baas: 47-22 bij punten van één tot en met vier slagen. In de langere rally’s kwam Rus vaak als winnares uit de strijd.

De 24-jarige Rybakina, in 2022 winnares van Wimbledon, is op Roland Garros nog nooit voorbij de kwartfinales gekomen. De afgelopen twee jaar verloor ze in de derde ronde in Parijs.

De wedstrijd werd gespeeld onder een gesloten dak, in verband met de regenval in Parijs. Deze editie wordt er voor het eerst onder een dak gespeeld op Court Suzanne Lenglen. Het centercourt had al langer een dak.

In de eerste ronde wist Rus wel te winnen van een voormalig grandslamkampioene: Angelique Kerber uit Duitsland.