Sinner verslaat publiekslieveling Gasquet op Roland Garros

Jannik Sinner heeft de derde ronde van Roland Garros bereikt. De als tweede geplaatste Italiaan versloeg in Parijs in drie sets de 37-jarige Richard Gasquet uit Frankrijk: 6-4 6-2 6-4.

Voor Gasquet was het mogelijk zijn laatste partij op het grandslamtoernooi van Parijs. De Fransman, die recentelijk op het masterstoernooi van Madrid zijn duizendste partij op het ATP-circuit speelde, deed voor de 21e keer mee aan Roland Garros. Eén keer, in 2016, bereikte hij de kwartfinales, waarin hij werd uitgeschakeld door Andy Murray.

Sinner won dit jaar de Australian Open, zijn eerste grandslamtitel. Daarna won hij het ATP-toernooi van Rotterdam en het masterstoernooi van Miami.

In de eerste set had hij aan een break in de zevende game genoeg voor de setwinst. In de tweede en derde set won de Italiaan de eerste opslagbeurt van Gasquet. Die was één keer, in de derde set, bij machte iets terug te doen en kwam op 2-2, maar verloor daarna weer zijn eigen servicegame. Sinner benutte op 5-4 zijn tweede matchpoint.