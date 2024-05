Tennisster Rus ziet ‘andere sfeer’ op Roland Garros

Arantxa Rus heeft ondervonden dat de sfeer op Roland Garros is veranderd. Vijftien jaar geleden deed ze al voor het eerst mee in Parijs, toen het publiek nog beduidend minder luidruchtig was.

“Ik heb niet alles meegekregen wat er speelt met de fans. Ik speelde twee wedstrijden waarbij de fans positief waren”, zei Rus na haar nederlaag in de tweede ronde tegen de Kazachse Elena Rybakina (6-3 6-4).

“Als je tegen een Franse tegenstander speelt, dan zijn de fans wel anders. Ik heb het niet zelf ervaren, maar zie wel dat er een andere sfeer is. Als je tegen een Franse tegenstander speelt, is het extreem. Ik speelde dit jaar in Roemenië tegen een Roemeens meisje en toen was het ook redelijk extreem. Ik denk wel dat het meer is in Frankrijk, maar er zijn een aantal andere landen waar het er ook extreem aan toe kan gaan.”

De afgelopen dagen klaagden meerdere tennissers over het gedrag van de fans in Parijs. “Het was totaal respectloos. Dit is voetbal aan het worden. Binnenkort zijn er rookbommen en hooligans die vechten op de tribunes. Ik vind het belachelijk”, zei de Belgische tennisser David Goffin.

“Persoonlijk heb ik er hier in de kleedkamer niet over gepraat”, aldus Rus. Ik heb deze week wel een aantal wedstrijden gezien dat het extreem was. Ook tijdens de kwalificaties. Ik denk wel dat het je kan beïnvloeden als je zoiets meemaakt. Het moet natuurlijk wel respectvol blijven.”

Rus keek met een tevreden gevoel terug op het duel met de nummer 4 van de wereld. “Ik denk dat ik goed in de wedstrijd zat. Ik brak haar in de tweede set goed. Toen kwam zij met een paar goede ballen. Op breakpoint sloeg ze een backhandwinner langs de lijn en een bal op de lijn. Het scheelde net een paar puntjes waardoor ik niet de 5-2 kon maken. Vervolgens kon zij serveren met nieuwe ballen en werd het 4-4. Het was heel close. Ik heb veel kansen gehad. Dat ik die kansen kreeg, is een goed teken.”