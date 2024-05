Volleybalsters in Nations League ook onderuit tegen Brazilië

De Nederlandse volleybalvrouwen hebben ook het tweede duel in het tweede speelblok van de Nations League in Macau verloren. Brazilië, de huidige nummer 2 van de wereld en finalist tijdens de vorige Olympische Spelen in Tokio, was in vier sets te sterk voor het team van bondscoach Felix Koslowski. Het werd 25-17 20-25 25-20 25-18.

Nederland ging een dag eerder ook in vier sets onderuit tegen China, de mondiale nummer 6. De duels in de Nations League zijn belangrijk voor deelname aan de Spelen van Parijs. Oranje nam voor het duel met Brazilië de tiende plek op de wereldranglijst in. Die positie zou aan het einde van de rit, half juni, genoeg zijn voor een olympisch ticket.

Oranje neemt het in Macau nog op tegen de Dominicaanse Republiek en Frankrijk. Daarna volgen vier duels tijdens het derde en laatste blok in Fukuoka in Japan. De opponenten zijn daar Servië, de Verenigde Staten, Canada en Zuid-Korea. Het is voor Nederland, met het oog op de Olympische Spelen, belangrijk om Canada en Duitsland onder zich te houden op de wereldranglijst. Canada was voor het duel met Brazilië de nummer 9 van de wereld en Duitsland de nummer 12.