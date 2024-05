Advocaat van tennisser Zverev ziet geen bewijs voor mishandeling

Tennisser Alexander Zverev heeft zijn voormalige vriendin niet mishandeld. Dat zei de advocaat van de komende tegenstander van Tallon Griekspoor op Roland Garros in een rechtbank in Berlijn. De raadsman benadrukte dat getuigenverklaringen, foto’s en video’s ook niet duidelijk maken dat de Duitse nummer 4 van de wereld geweld heeft gebruikt.

Zverev werd vorig jaar oktober veroordeeld tot een boete van 450.000 euro voor het mishandelen van zijn voormalige vriendin tijdens een ruzie in 2020. De vrouw is de moeder van zijn dochtertje. Zverev ontkende alle beschuldigingen en is in beroep gegaan. De tennisser was vrijdag niet in de rechtbank omdat hij zaterdag tegen Griekspoor speelt.

Zverev werd eerder door een andere ex-vriendin beschuldigd van fysieke en geestelijke mishandeling. Deze ex deed geen aangifte tegen de tennisser. Wel kwam er een onderzoek van de internationale bond voor tennisprofs ATP naar het vermeende geweld. De ATP kon na een onderzoek van vijftien maanden geen bewijs vinden voor huiselijk geweld en legde Zverev dan ook geen straf op.