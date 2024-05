Arnaldi schakelt als zesde geplaatste Roeblev in drie sets uit

Het tennistoernooi van Roland Garros zit er voor Andrej Roeblev na drie wedstrijden al op. De als zesde geplaatste Rus ging in drie sets onderuit tegen Matteo Arnaldi, de Italiaanse nummer 35 van de wereld. Het werd 7-6 (6) 6-2 6-4.

Roeblev had een jaar eerder ook al weinig succes in Parijs. Toen strandde hij eveneens in de derde ronde, tegen de Italiaan Lorenzo Sonego. In 2020 en 2022 bereikte Roeblev de kwartfinales.

Begin deze maand schreef Roeblev nog het masterstoernooi van Madrid op zijn naam.