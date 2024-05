Geen twijfels Van de Zandschulp en Haase bij zege in dubbelspel

Tennissers Botic van de Zandschulp en Robin Haase hebben zich eenvoudig geplaatst voor de tweede ronde van het dubbelspel op Roland Garros. Het Nederlandse duo versloeg Alexandre Müller en Luca Sanchez uit Frankrijk met 6-2 6-4.

De zege is een opsteker voor Van de Zandschulp. De mondiale nummer 102 in het enkelspel ging maandag hard onderuit tegen de Italiaan Fabio Fognini en sprak daarna zijn twijfels uit over zijn toekomst als proftennisser. Ook wist hij nog niet zeker of hij nog wel zou gaan dubbelen in Parijs.

Van enige twijfel in het spel van Van de Zandschulp was in de eerste set tegen Müller en Sanchez geen sprake. Dankzij twee breaks en een gewonnen servicegame van Van de Zandschulp liepen de Nederlanders uit naar een 3-0-voorsprong. Haase verloor nog een keer zijn opslag, maar de setwinst kwam nooit in gevaar.

Ook in de tweede set kwamen de Nederlanders snel op een 3-1-voorsprong. Van de Zandschulp leverde in de zesde game zijn opslag in, maar met een tweede break herstelden ze de marge. Op 5-3 wisten ze twee matchpoints niet te verzilveren, maar Van de Zandschulp haalde de zege even later op zijn eigen service binnen.

Van de Zandschulp en Haase spelen in de tweede ronde tegen de winnaars van de partij Andreas Mies en Neal Skupski tegen Tomas Machac en Zhang Zhizhen.