Griekspoor speelt tegen Zverev op hoofdbaan Roland Garros

Tallon Griekspoor speelt zaterdag tegen Alexander Zverev in de derde ronde van Roland Garros op het Court Philippe Chatrier, de hoofdbaan in Parijs. De wedstrijd tussen de beste tennisser van Nederland en de Duitse nummer 4 van de wereld is de derde partij van de dag.

Elise Mertens en Elena Rybakina beginnen de speeldag op het Court Philippe Chatrier om 12.00 uur. Na de tweede wedstrijd tussen Paula Badosa en Aryna Sabalenka komen Griekspoor en Zverev op de baan.

Griekspoor bereikte donderdag voor het eerst de derde ronde op Roland Garros in het enkelspel, na een zege op de Italiaan Luciano Darderi. Hij won de partij na een regenonderbreking met 7-6 (2) 6-3 6-3. De mondiale nummer 25 in het enkelspel meldde zich vrijdag af voor zijn dubbel met Bart Stevens. Hij heeft last van een pijnlijke arm en koos ervoor om rust te nemen.

Griekspoor won in het verleden een van zijn vier wedstrijden tegen Zverev. Hij versloeg de Duitser vorig jaar in Rotterdam. Zverev was de sterkste in de laatste ontmoeting, in maart in Indian Wells. De wedstrijd in Parijs is de eerste op gravel.