Martens ‘sprakeloos’ na afscheid voor thuispubliek in Rotterdam

Lieke Martens kreeg bij haar afscheid voor het thuispubliek na afloop van het EK-kwalificatieduel met Finland (1-0-winst) een daverend applaus. Collega-internationals en oud-internationals vormden bovendien een erehaag voor een van de uithangborden van het Nederlandse vrouwenvoetbal.

De 31-jarige Martens blikte terug op een “speciale avond”. “Ik denk dat ik het nog niet helemaal bevat. Ik ben een beetje sprakeloos en dat ben ik niet zo vaak”, zei ze bij de NOS. “Dit was toch wel een beetje het droomscenario. Een vol stadion, vrienden en familie op de tribune. Fantastisch, maar het belangrijkste is dat we als team goed op weg zijn in de EK-kwalificatie.”

Dinsdag sluit Martens haar interlandloopbaan definitief af. Dan is in Tampere opnieuw Finland de tegenstander. Met Oranje won Martens in 2017 het EK en werd ze bovendien verkozen tot beste speelster van de wereld.