Raaijmakers niet in baanselectie Spelen, geen verrassingen mannen

Baalwielrenster Marit Raaijmakers is niet opgenomen in de Nederlandse selectie voor de Olympische Spelen in Parijs. Bondscoach Nick Stöpler van de duurrenners kiest voor Lisa van Belle en Maike van der Duin. Bij de mannen zijn er met de aanwezigheid van onder anderen Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland geen verrassingen.

De 24-jarige Raaijmakers won in maart samen met Van Belle de enige medaille tijdens de Nations Cup in Hongkong. De twee veroverden de bronzen medaille op de koppelkoers.

“Bij de vrouwen nemen we twee getalenteerde jonge rensters mee die allebei hun Olympische debuut maken”, legde Stöpler uit in een persbericht. “Maike, die al eens tweede is geworden op een WK Omnium, is in goeden doen ontzettend snel. Tijdens de Spelen zal het niveau heel hoog zijn, maar we hopen in het Omnium mee te strijden om de medailles. Ondanks de uitdagingen van blessures laat Maike al goede vorm zien en lijkt ze elke dag beter te worden.”

Naast Van Belle en Van der Duin werden Steffie van der Peet (teamsprint, sprint, keirin), Hetty van de Wouw (teamsprint, sprint, keirin) en Kyra Lamberink (teamsprint) geselecteerd.

Lavreysen en Hoogland kregen bij de mannen gezelschap van Roy van den Berg (teamsprint), Yoeri Havik (koppelkoers) en Jan Willem van Schip (koppelkoers, omnium).

Bondscoach Mehdi Kordi is “enorm enthousiast” over zijn sprinters. “Onze mannelijke sprinters, die allemaal Olympisch goud en meerdere wereldkampioenschappen op hun naam hebben staan, brengen een schat aan ervaring met zich mee. Ze zijn vastbesloten om voort te bouwen op hun eerdere triomfen, inclusief hun prachtige prestaties tijdens de vorige Olympische Spelen in Tokyo”, aldus Kordi.

De selectie van de BMX-renners bestaat uit Niek Kimmann, Jaymio Brink, Laura Smulders, Merel Smulders en Manon Veenstra.