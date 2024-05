Sinner op Roland Garros ook na derde ronde nog zonder setverlies

Jannik Sinner heeft op Roland Garros opnieuw geen set af hoeven staan. De 22-jarige Italiaan, die eind januari de Australian Open won, rekende in de derde ronde af met de Rus Pavel Kotov. Sinner won met 6-4 6-4 6-4. Eerder dit toernooi versloeg hij de Amerikaan Christopher Eubanks en de Fransman Richard Gasquet eveneens in drie sets.

Voor Sinner is het pas zijn derde toernooi sinds hij in maart het masterstoernooi van Miami op zijn naam schreef. In Monte Carlo moest hij vervolgens in de halve finales zijn meerdere erkennen in Stefanos Tsitsipas en in Madrid trok de nummer 2 van de wereld zich geblesseerd terug voor zijn kwartfinale. Op Roland Garros lijkt hij voorlopig weinig last te hebben van zijn pijnlijke heup.

De beste prestatie van Sinner op Roland Garros was het bereiken van de kwartfinales tijdens zijn debuut in 2020.