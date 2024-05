Swiatek, Vondrousova en Jabeur naar vierde ronde Roland Garros

Tennissters Iga Swiatek, Marketa Vondrousova en Ons Jabeur staan in de vierde ronde van Roland Garros. De nummers 1, 5 en 8 van de plaatsingslijst lieten zich niet verrassen en wonnen allemaal in twee sets. Eerder op vrijdag bereikte ook de Amerikaanse Coco Gauff, die als nummer 3 is ingeschaald, de vierde ronde zonder setverlies.

De Poolse Swiatek, die Roland Garros in 2022 en 2023 op haar naam schreef, versloeg de Tsjechische Marie Bouzkova met 6-4 6-2. Voor een plek in de kwartfinales neemt ze het op tegen Anastasia Potapova, de Russische nummer 41 van de wereld.

Vondrousova, de Tsjechische die in 2019 de finale in Parijs verloor, gunde Chloé Paquet uit Frankrijk slechts vier games: 6-1 6-3. De Tunesische Jabeur zette de Canadese Leylah Fernandez aan de kant: 6-4 7-6 (5).