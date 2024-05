Tennisser Koolhof langs landgenoten in uitgesteld dubbelspel

Tennisser Wesley Koolhof is doorgedrongen tot de tweede ronde van het dubbelspel op Roland Garros. De 35-jarige Nederlander was samen met zijn Kroatische partner Nikola Mektic te sterk voor zijn landgenoten Sander Arends en Matwé Middelkoop: 6-4 6-7 (3) 7-5.

De partij werd woensdag onderbroken door de regen bij een 5-4-voorsprong voor Koolhof en Mektic. Na de hervatting haalden zij de set op eigen service binnen. In de tweede set namen Koolhof en Mektic een 5-3-voorsprong, voordat Arends en Middelkoop met drie gewonnen games de wedstrijd omdraaiden. In de twaalfde game misten Arends en Middelkoop nog twee setpoints, maar daarna wonnen ze alsnog de tiebreak.

Arends en Middelkoop leken in de derde set bij een 5-3-voorsprong op weg naar de zege, maar ditmaal zetten Koolhof en Mektic de achterstand om in een voorsprong. Na 2,5 uur benutten zij meteen hun eerste matchpoint.

Koolhof, voormalige nummer 1 van de wereld in het dubbelspel, is bezig aan zijn laatste seizoen als professional. Hij won met Mektic in 2024 al drie toernooien, inclusief Indian Wells, ook wel het vijfde grand slam genoemd. In Parijs bereikte hij in 2020 de halve finale in het dubbelspel.

Koolhof en Mektic spelen in de tweede ronde mogelijk opnieuw tegen een Nederlander, David Pel. De 32-jarige tennisser moet dan met zijn Zweedse partner André Göransson in de eerste ronde winnen van Max Purcell en Jordan Thompson. De twee Australiërs zouden aanvankelijk tegen Tallon Griekspoor en Bart Stevens spelen, maar Griekspoor trok zich terug voor het dubbelspel.