Tennisster Gauff moet werken voor zege ondanks grote cijfers

Tennisster Coco Gauff heeft zich ten koste van Dajana Jastremska uit Oekraïne geplaatst voor de vierde ronde van Roland Garros. De Amerikaanse nummer 3 van de wereld kreeg de zege niet cadeau in de tweede set, maar won uiteindelijk toch met overtuigende cijfers: 6-2 6-4.

De 20-jarige Gauff, de verliezend finaliste van 2022, had geen enkel probleem met Jastremska in de eerste set. De Oekraïense gaf zich echter niet gemakkelijk gewonnen. Ze poetste in de tweede set een vroege break weg en knokte zich nogmaals terug in de wedstrijd bij een 5-2-achterstand. Op de service van Gauff werkte ze een matchpoint weg en daarna benutte ze haar zesde breakpoint om op 5-3 te komen. Op 5-4 kreeg ze nog drie breakpoints, maar Gauff sloeg toe op haar tweede matchpoint.

“Ik heb tegen haar gespeeld in Madrid en ze speelt heel goed van achteren”, zei Gauff na afloop. “Ik wist dat het moeilijk zou worden om de wedstrijd af te sluiten. Ik had de partij zeker kunnen afmaken met mijn opslag (op 5-2). In de laatste game sloeg ze drie of vier ballen op de rand van de lijn. Het was moeilijk om gefocust te blijven en niet te kwaad te worden. Maar ik ben blij dat ik er doorheen heb kunnen komen.”

Gauff speelt in de vierde ronde tegen de Italiaanse Elisabetta Cocciaretto, de nummer 51 van de wereld. Zij versloeg de Russische Ljoedmila Samsonova met 7-6 (4) 6-2.