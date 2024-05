Tennisster Rus poetst matchpoint weg en wint in dubbelspel

Tennisster Arantxa Rus heeft de tweede ronde van het dubbelspel op Roland Garros bereikt. De 33-jarige Nederlandse won met haar Russische partner Anna Blinkova op knappe wijze in drie sets van Alizé Cornet en Fiona Ferro uit Frankrijk: 7-6 (6) 3-6 7-6 (3). In de derde set poetsten Rus en Blinkova een matchpoint weg.

Beide duo’s leverden in de eerste set drie keer hun opslag in. In de tiebreak keken Rus en Blinkova vervolgens tegen een 2-6-achterstand aan, waarna ze de set pakten door de volgende zes punten op rij te winnen. In de tweede set hadden Cornet en Ferro genoeg aan een break in de zesde game.

Rus en Blinkova kwamen in de beslissende set twee keer terug van een break achterstand. Op 4-5 wisten Cornet en Ferro een matchpoint niet te verzilveren, waarna het Nederlands-Russische duo oppermachtig was in de supertiebreak: 10-3. Na 2 uur en 43 minuten benutten ze hun derde matchpoint.

Rus werd donderdag in de tweede ronde van het enkelspel uitgeschakeld door Elena Rybakina, de mondiale nummer 4. Twee dagen eerder had ze tegen Angelique Kerber, voormalig nummer 1 van de wereld, haar eerste partij op Roland Garros sinds 2012 gewonnen.