Volleybalsters verslaan Dominicaanse Republiek in Nations League

De Nederlandse volleybalvrouwen hebben de Dominicaanse Republiek verslagen in de Nations League. De ploeg van bondscoach Felix Koslowski zegevierde met 3-1 (25-17 23-25 25-21 25-17).

Oranje was wel toe aan succes in het Chinese Macau, na opeenvolgende nederlagen tegen Brazilië (3-1) en China (3-1). De duels in de Nations League zijn belangrijk voor deelname aan de Spelen van Parijs.

Oranje neemt het zondag in Macau nog op tegen Frankrijk. Daarna volgen vier duels tijdens het derde en laatste blok in Fukuoka in Japan. De opponenten zijn daar Servië, de Verenigde Staten, Canada en Zuid-Korea. Het is voor Nederland, met het oog op de Olympische Spelen, belangrijk om Canada en Duitsland onder zich te houden op de wereldranglijst. Canada presteert vooralsnog beter dan Oranje in de Nations League.

Oranje startte tegen de Dominicaanse Republiek met Britt Bongaerts (spelverdeler), Elles Dambrink (diagonaal), Nova Marring en Jolien Knollema (passer/lopers), Indy Baijens en Eline Timmerman (middens) en Florien Reesink (libero). De Dominicaanse Republiek is al zeker van deelname aan de Spelen in Parijs.