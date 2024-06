Alcaraz klopt na De Jong ook Korda en staat in vierde ronde

Carlos Alcaraz is op Roland Garros doorgedrongen tot de vierde ronde. De als derde geplaatste Spanjaard moest twee sets lang diep gaan tegen de Amerikaan Sebastian Korda, maar sloeg op de belangrijke momenten toe. Alcaraz won na ruim 2,5 uur spelen in drie sets: 6-4 7-6 (5) 6-3.

Alcaraz, die in de vorige ronde de Nederlander Jesper de Jong in vier sets aan de kant zette, brak bij 4-4 de service van Korda en pakte vervolgens de eerste set. De tweevoudig grandslamwinnaar sloeg vervolgens ook snel toe in de tweede set. Korda gaf zich niet gewonnen en zorgde bij 3-2 weer voor een rebreak. In de navolgende tiebreak bleek Alcaraz net wat sterker. In de derde set liep Alcaraz vrij vlot weg en liet hij het niet meer spannend worden.

De 21-jarige Alcaraz verloor vorig jaar in de halve eindstrijd van de latere winnaar Novak Djokovic. Voor een plek in de kwartfinales moet hij nu zien af te rekenen met de Amerikaan Ben Shelton of de Canadees Félix Auger-Aliassime.