Carlos Alcaraz ziet zichzelf steeds beter worden op Roland Garros. De 21-jarige Spanjaard was vrijdagavond in drie sets de meerdere van de Amerikaan Sebastian Korda en imponeerde bij vlagen als vanouds met zijn forehand.

“Ik sloeg mijn forehand de hele wedstrijd goed, met meer intensiteit in de tiebreak. Ik sloeg toen twee forehands en zei tegen mezelf: wow, dit gevoel heb ik gemist, dit soort forehands. Ik voelde me heel goed na die klappen”, zei hij tijdens de persconferentie.

Alcaraz had in aanloop naar het tweede grandslamtoernooi last van zijn rechterarm, met name bij het slaan van forehands. In de vorige ronde, tegen de Nederlander Jesper de Jong, maakte hij veel onnodige fouten met zijn forehand, zijn wapen. Hij verloor zelfs een set tegen de Noord-Hollandse debutant.

“Ik voelde me mezelf op de baan”, zei Alcaraz na zijn derde ronde. “Ik voel me steeds beter naarmate de wedstrijden vorderen. Ik speelde veel beter dan in de vorige wedstrijd, dat is wat ik wilde. Ik ben blij met mijn prestatieniveau. Vandaag was het niet op en neer. Concentratie van het eerste tot het laatste punt.”

Behalve Alcaraz is er geen enkele Spanjaard meer actief in het mannenenkelspel. Rafael Nadal werd al in de eerste ronde uitgeschakeld. “Ik weet niet of het niveau van het Spaanse tennis is gedaald. Maar ik ben er zeker van dat het niveau van alle spelers over het algemeen is verbeterd”, zei de nummer 3 van de wereld hierover.

Alcaraz staat in de vierde ronde tegenover de Canadees Félix Auger-Aliassime of Ben Shelton uit de Verenigde Staten.