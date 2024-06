Motorcoureur Francesco Bagnaia heeft de sprintrace van de Grote Prijs van Italië in de MotoGP gewonnen. De Italiaanse Ducati-coureur bleef op het circuit van Mugello de Spanjaarden Marc Márquez en Pedro Acosta voor.

Jorge Martín, de leider in het WK-klassement, schoof onderuit in de race over elf ronden. Bagnaia kwam daardoor dichterbij in de WK-stand. Hij heeft 128 punten. Martín leidt met 155. Márquez staat derde met 123 punten.

De Grote Prijs is zondag om 14.00 uur.