BMX’ster Laura Smulders pakt zilver bij EK in Verona

BMX’ster Laura Smulders heeft zilver gepakt bij de Europese kampioenschappen. De 30-jarige Nijmeegse moest in de finale in het Italiaanse Verona alleen titelverdedigster Zoé Claessens uit Zwitserland voor laten gaan. Het brons was voor de Zwitserse Nadine Aeberhard. Judy Baauw werd zevende.

Smulders greep de Europese titel in 2014 en in 2017, 2018 en 2019. Ze won olympisch brons bij de Spelen van Londen in 2012.

Bij het WK in het Amerikaanse Rock Hill afgelopen maand eindigde Smulders als vijfde in de finale. De BMX’ster werd afgelopen vrijdag net als haar zus Merel en Manon Veenstra geselecteerd voor de Olympische Spelen van Parijs deze zomer.

De Nederlandse mannen wisten zich niet te plaatsen voor de finale. Ynze Oegema werd in de halve finales met een zesde plaats uitgeschakeld. Jay Schippers strandde in de kwartfinales.