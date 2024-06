Concurrente van Bol McLaughlin sterk bij terugkeer op 400 horden

Sydney McLaughlin-Levrone heeft een sterke race gelopen bij haar terugkeer op de 400 meter horden. Ze kwam tijdens de Edwin Moses Classic in Atlanta tot 52,70. McLaughlin-Levrone, de regerend olympisch kampioene op het onderdeel, wordt in de zomer waarschijnlijk een concurrente van Femke Bol op de Olympische Spelen van Parijs.

De 24-jarige Amerikaanse is de houdster van het wereldrecord op de 400 meter horden. In augustus van 2022 liep ze voor het laatst op het onderdeel.

“Het is een vooruitgang, weet je. Als ik de roest na twee jaar van me afschud, neem ik een 52,7”, zei McLaughlin-Levrone na de race. “Er zijn dingen om aan te werken en ik heb niet veel hindernisoefeningen gedaan, dus er zijn dingen die verbeterd kunnen worden.”

De Amerikaanse miste vorig jaar het WK door een knieblessure. In aanloop naar de Spelen is ze niet van plan zich veel in Europa te laten zien. “Ik hou van racen en ik hou van Europa, maar ik wil in een jaar als dit na een terugkeer van een blessure gewoon geen risico nemen”, zei ze. “Reizen kan veel van het lichaam vergen, en hopelijk kan ik nog wat races halen, maar ik speel op safe totdat ik aan de trials voor de Spelen meedoe.”

Op de Spelen van Tokio kwam McLaughlin-Levrone tot 51,46. Bol werd derde in 52,03.