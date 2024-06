Gevecht tussen Jake Paul en Mike Tyson uitgesteld

Het gevecht tussen bokslegende Mike Tyson en youtuber en bokser Jake Paul wordt uitgesteld. Vorig weekend werd voormalig wereldkampioen Tyson ziek tijdens een vlucht. Volgens de organisator van het gevecht kan de 57-jarige Tyson zich daardoor niet goed genoeg voorbereiden op de wedstrijd.

Most Valuable Promotions laat in een verklaring weten dat Tyson last kreeg van een maagzweer. Dokters hebben hem aangeraden om de komende weken alleen licht te trainen. “Mike en Jake zijn het erover eens dat het uitstel wel zo eerlijk is, zodat beide atleten evenveel trainingstijd krijgen”, staat onder meer in de verklaring.

Tyson laat ook van zich horen. “Jake Paul, dit heeft je misschien wat tijd gegeven, maar uiteindelijk zul je nog steeds knock-out gaan”, zegt hij in de verklaring. Paul laat op zijn beurt weten volledig achter het uitstellen van het gevecht te staan. “Zodat Mike Tyson geen smoesjes heeft”, aldus de 27-jarige bokser.

De tweekamp zou oorspronkelijk op 20 juli plaatsvinden in het AT&T Stadion van de American Footballclub Dallas Cowboys in Arlington. Ook zou de partij live gestreamd worden op Netflix. Most Valuable Promotions meldt dat een nieuwe datum voor het gevecht op 7 juni wordt onthuld.

‘Iron Mike’ Tyson stopte in 2005 met boksen. Hij stapte in 2020 voor het eerst weer in de ring voor een showgevecht tegen Roy Jones. Dat gevecht eindigde onbeslist.