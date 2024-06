De Spaanse motorcoureur Jorge Martín start tijdens de Grote Prijs van Italië in de MotoGP vanaf poleposition. De leider in de WK-stand reed op zijn Ducati een nieuw ronderecord: 1.44,504.

De Italiaan Francesco Bagnaia begint vanaf de tweede startpositie, Maverick Viñales uit Spanje vanaf de derde startplek.

Later op zaterdag is de sprintrace, de hoofdrace is zondag om 14.00 uur.