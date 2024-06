Sabalenka zonder setverlies naar vierde ronde in Parijs

Tennisster Aryna Sabalenka heeft zich verzekerd van een plek in de vierde ronde van Roland Garros. De nummer 2 van de wereld bereikte de tweede week van het grandslamtoernooi in Parijs door de Spaanse Paula Badosa, haar beste vriendin op de tour, met 7-5 6-1 te verslaan. De wedstrijd werd door de regen opnieuw onder een gesloten dak gespeeld.

In de eerste set maakte Sabalenka een 5-3-achterstand ongedaan. Ze won liefst acht games op een rij. Pas bij 4-0 in de tweede set wist Badosa weer wat terug te doen. Verder dan die ene game liet Sabalenka het niet komen en na een uur en zeventien minuten benutte ze haar vierde wedstrijdpunt, op de service van Badosa.

“Na de achterstand ben ik gewoon voor ieder punt gaan knokken”, zei Sabalenka (26) over haar inhaalrace. Na afloop was er een innige knuffel aan het net. “We zijn goede vriendinnen buiten de baan, maar op de baan kunnen we dat heel goed scheiden.”

Sabalenka heeft nog nooit de eindstrijd bereikt op Roland Garros. Vorig jaar reikte de tweevoudig winnares van de Australian Open tot de laatste vier. Daarvoor was ze nooit voorbij de derde ronde gekomen.

Eerder op de dag wist ook Elena Rybakina uit Kazachstan zich bij de laatste zestien te scharen. De nummer 4 van de plaatsingslijst was met 6-4 6-2 te sterk voor de Belgische Elise Mertens.