Tennisser Griekspoor laat Zverev ontsnappen op Roland Garros

Tennisser Tallon Griekspoor is er niet in geslaagd ten koste van Alexander Zverev de vierde ronde van Roland Garros te bereiken. De Nederlandse nummer 26 van de plaatsingslijst was in Parijs dicht bij een stunt in de vijfde set, maar verloor alsnog van de als vierde geplaatste Duitser: 6-3 4-6 2-6 6-4 6-7 (3).

Voor Griekspoor was het de eerste keer dat hij de derde ronde van het Franse grand slam had bereikt. In de voorgaande twee jaar werd hij in de tweede ronde uitgeschakeld. Zverev haalde de afgelopen drie jaar de halve finales in Parijs.

Griekspoor nam het op Court Philippe Chatrier onder een dicht dak op tegen Zverev, van wie hij drie keer eerder verloor en eenmaal wist te winnen. De 27-jarige Nederlander had moeite om zijn eerste opslagbeurt te winnen, maar uiteindelijk lukte dat toch. Vervolgens brak hij meteen de Duitser en liep uit naar 3-0. Met goed spel hield Griekspoor zijn voorsprong vast en pakte de set.

In de tweede set kreeg Griekspoor op 1-1 ook een kans de opslagbeurt van Zverev te winnen, maar slaagde daar niet in. Een mindere game op 5-4 in het voordeel van de Duitser kostte hem de set. Ook in de derde set verloor Griekspoor daarna meteen zijn opslagbeurt en die achterstand kon hij niet meer goedmaken. Zverev liep met een tweede break zelfs uit naar 6-2-setwinst.

Voor het begin van de vierde set liet Griekspoor zich kort aan een been behandelen door de fysio. In het begin van het toernooi had hij last van een pijnlijke arm, maar dat leek hem tijdens de partij niet veel te hinderen. Hij herpakte zich en won met enige moeite zijn eerste opslagbeurt en won op 2-2 de game op de service van Zverev. Griekspoor kwam onder druk, toen hij twee breakpoints tegen kreeg, maar hij werkte die weg en liep uit naar 5-3. Ook in zijn volgende opslagbeurt moest hij twee breakpoints wegwerken, om vervolgens een vijfde set af te dwingen na een rally met een knappe dropshot en volley.

In de vijfde set won Griekspoor meteen de opslagbeurt van Zverev. De Duitser kreeg daarna drie breakpoints om gelijk te komen, maar Griekspoor won de game en liep met een tweede break zelfs uit naar 4-1. Zverev kwam echter terug van beide breaks en zelfs op een voorsprong van 5-4. Na twaalf games moest een matchtiebreak de beslissing brengen en daarin maakte de Duitser geen fouten. Zverev benutte na ruim vier uur zijn tweede matchpoint op 9-3.