Turner Schmidt wint eerste olympische kwalificatiewedstrijd

Turner Casimir Schmidt heeft in Heerenveen de eerste kwalificatiewedstrijd voor de Olympische Spelen gewonnen. Hij kwam na een rondgang zonder grote fouten tot 83,234 punten. Daarmee bleef hij Amine Abaidi (80,084) ruim voor. Jermain Grünberg (78,850) en Martijn de Veer (78,116) eindigden op plek drie en vier.

Schmidt zette aan ringen (14,167), sprong (14,700) en op vloer (13,700) de hoogste dagscores neer. De Veer was de sterkste aan rek (13,500).

Loran de Munck kwam in actie op drie toestellen. Op voltige, het toestel waarop hij in april EK-zilver won, was hij met 14,600 verreweg de sterkste. Ook aan brug (14,133) zette hij de hoogste dagscore neer. Aan ringen kwam hij tot 12,967 punten.

Frank Rijken, die in 2016 nog tot de olympische selectie behoorde, maakte in Heerenveen zijn wedstrijdcomeback. Rijken kwam bij de WK van 2021 voor het laatst internationaal in actie. In Heerenveen eindigde hij als vijfde in de meerkamp (77,283).

Bart Deurloo ontbrak door een lichte schouderblessure bij de eerste kwalificatie. Ook Yazz Ramsahai en Bradley Noordzij kwamen niet in actie. Het drietal hoopt tijdens de tweede kwalificatie wel van de partij te zijn.

Er zijn in totaal nog drie kwalificaties: 13 en 15 juni in Heerenveen en tijdens de NK in Rotterdam op 22 juni. Daarna wordt de vijfkoppige Oranjeselectie bekendgemaakt.

De laatste keer dat de Nederlandse mannen met een volledig team naar de Olympische Spelen afreisden, was in 2016 in Rio de Janeiro.