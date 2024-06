Vingegaard niet in olympische selectie Denemarken

Wielrenner Jonas Vingegaard maakt geen deel uit van de olympische selectie van Denemarken. De Denen treden met Mikkel Norsgaard Bjerg, Mads Pedersen, Mattias Skjelmose en Michael Mørkøv aan op de Olympische Spelen van Parijs.

Vingegaard kwam begin vorige maand zwaar ten val in de Ronde van Baskenland. Hij brak daarbij een sleutelbeen, enkele ribben en liep ook een longkneuzing op. Vingegaard hervatte ongeveer een maand geleden voorzichtig de training in eigen land en kan nu weer zwaarder werk aan.

De tweevoudig Tour de France-winnaar zette recent in de Alpen een volgende in zijn herstel en voorbereiding op een eventuele deelname aan de Ronde van Frankrijk. De 27-jarige Deen trainde vorige week al op een uitdagender parcours op Mallorca en rijdt de komende weken op hoogte vanuit de vaste uitvalsbasis van zijn ploeg Visma – Lease a Bike in het Franse Tignes.

De Tour de France duurt tot en met 21 juli. De Spelen beginnen vijf dagen later.