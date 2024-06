Wielrenner Kristoff klopt Van Uden in massasprint van Heistse Pijl

Wielrenner Alexander Kristoff heeft zaterdag de Heistse Pijl op zijn naam geschreven. De 36-jarige Noor klopte Casper van Uden in een massasprint. De Belg Amaury Capiot finishte als derde na een rit over ruim 196 kilometer van Vosselaar naar Heist-op-den-Berg.

Kristoff vierde alweer zijn vierde zege in een maand tijd. Olav Kooij won de Heistse Pijl vorig jaar. De Nederlander Axel van der Tuuk maakte lang deel uit van een kopgroep van vijf renners. Hij probeerde het nog even in zijn eentje, maar werd 10 kilometer voor de finish achterhaald door het peloton, waar renners van ploegen met goede sprinters op kop reden.