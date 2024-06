Bol wint in Stockholm eerste 400 meter horden van het seizoen

Femke Bol heeft bij de Diamond League van Stockholm ook haar twintigste wedstrijd op een rij op de 400 meter horden gewonnen. De regerend wereldkampioene won in Zweden haar eerste race van het seizoen in 53,07.

Bol zag voor haar Rushell Clayton snel vertrekken. Na de tweede bocht achterhaalde ze de Jamaicaanse en maakte op het laatste rechte stuk het verschil. Clayton werd tweede in 53,78. Haar landgenote Andrenette Knight werd derde in 54,62. Cathelijn Peeters eindigde als zevende in 56,03.

De hordeloopster is sinds augustus 2020 ongeslagen op de 400 meter horden in de Diamond League. Ze won afgelopen jaar in het Amerikaanse Eugene voor de negentiende keer op rij op dit onderdeel.