Dixon wint zevende race in IndyCar, Van Kalmthout veertiende

Scott Dixon heeft in de Verenigde Staten de Grote Prijs van Detroit gewonnen, de zevende van achttien races in het IndyCar-kampioenschap. De Nieuw-Zeelander van het team Chip Ganassi bleef na een bewogen race met veel incidenten de Zweed Marcus Ericsson en zijn landgenoot Marcus Armstrong voor. Rinus ‘Veekay’ van Kalmthout werd veertiende.

Voor Dixon, zesvoudig IndyCar-kampioen, was het zijn 58e overwinning en zijn tweede dit seizoen. In april zegevierde hij in Long Beach. Dixon gaat aan de leiding in het kampioenschap met 261 punten, voor de Spanjaard Alex Palou (198) en de Australiër Will Power (185).

De achtste race in het kampioenschap, de Road America, staat op 9 juni op het programma op het Elhart Lake-circuit in Wisconsin.