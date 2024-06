Djokovic grapt na latertje op Roland Garros over feestje

Titelverdediger Novak Djokovic plaatste zich in de nacht van zaterdag op zondag voor de achtste finales van Roland Garros. Djokovic, die pas om 3.06 uur zijn partij tegen de Italiaan Lorenzo Musetti afsloot, zat na afloop nog vol adrenaline. De Serviër grapte daarom tegen het publiek dat hij open stond voor een eventueel feestje in de vroege uurtjes van de zondagochtend.

“Wie kan er nu slapen met al die adrenaline?,” vroeg hij zich af. “Als er een feestje is, dan kom ik”, grapte Djokovic.

Djokovic wilde zich na zijn partij tegen Musetti niet te veel uitlaten over de late eindtijd van de wedstrijd. “Ik wil niet in dat debat verzeild raken”, zei hij. “Door deze wedstrijd zijn er geweldige dingen om over te praten, want de prestaties van Lorenzo en mijzelf springen eruit vandaag. Ik wil het niet hebben over het schema.”

“Natuurlijk heb ik er een mening over”, gaf hij uiteindelijk toch toe. “Ik denk dat sommige dingen anders aangepakt hadden kunnen worden. Er zit iets moois in het winnen van een wedstrijd om drie uur ’s ochtends, als het de laatste van het toernooi was geweest. Maar dat is niet het geval. Ik moet nu zo snel mogelijk herstellen. Fysiek ben ik echt tot het uiterste gegaan om deze wedstrijd te winnen.”

“Als je rally’s speelt van meer dan twintig slagen, om twee uur ’s ochtends…. Wie speelt er om twee uur ’s nachts? We spelen niet veel wedstrijden in ons leven op dat tijdstip. De omstandigheden waren erg zwaar, het was erg koud.”

Djokovic moet het maandag in de achtste finales opnemen tegen de Argentijn Francisco Cerundolo.