Griekspoor hoopt sterker uit nederlaag tegen Zverev te komen

Tallon Griekspoor was teleurgesteld na zijn nederlaag tegen Alexander Zverev in de derde ronde van Roland Garros, maar de tennisser wil zijn optreden ook van een positieve kant bekijken. “Ik hoop dat deze wedstrijd mij helpt in de toekomst”, keek hij op de persconferentie ook alweer vooruit.

“Ik heb Jannik Sinner in Miami en Novak Djokovic in Bercy het vuur aan de schenen gelegd”, refereerde Griekspoor aan andere partijen tegen topspelers. “Het wordt tijd dat een dergelijke partij een keer mijn kant op valt.”

Griekspoor haalde voor het eerst de derde ronde op Roland Garros, maar strandde toch weer tegen een speler uit de top 10. “Ik denk dat ik het ondertussen wel verdien om een dergelijke wedstrijd een keer te winnen. Ik heb dat ook regelmatig aan het net gehoord en dat zei Zverev nu ook.”

De 27-jarige Nederlander haalt er ook vertrouwen uit met het oog op de komende toernooien. “Ik was wederom dichtbij, terwijl gravel niet mijn beste ondergrond is. Mijn voorbereiding was matig en ik heb weinig kunnen trainen. Toch speelde ik twee goede wedstrijden en dwong ik Zverev tot een vijfde set. Dat is positief. Ik heb even wat vrije tijd nodig om mij op te laden en klaar te zijn voor het gras.”‘

Griekspoor was de laatste Nederlander die nog actief was op Roland Garros. Jesper de Jong strandde in de tweede ronde en Botic van de Zandschulp in de eerste ronde. Ook Arantxa Rus werd eerder al uitgeschakeld.