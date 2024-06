Latertje voor Djokovic op Roland Garros

Titelverdediger Novak Djokovic heeft op Roland Garros in vijf sets de Italiaan Lorenzo Musetti verslagen, 7-5 6-7(6) 2-6 6-3 6-0.

De partij werd pas om 03.06 op zondagochtend afgesloten. “Hij speelde een fantastische wedstrijd en kwam heel dicht bij de overwinning”, zei Djokovic over zijn tegenstander.

“Ik was in grote problemen”, zei Djokovic, “maar dankzij de steun van de fans, die de kou in Parijs trotseerden om hem aan te moedigen, werd hij in de vierde set een andere speler. Het was misschien de beste partij die ik hier heb gespeeld”.

De Serviër moet in de achtste finales tegen de Argentijn Francisco Cerundolo.