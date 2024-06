Motorcrosser Herlings derde in GP van Duitsland, Prado wint

Motorcrosser Jeffrey Herlings is als derde geëindigd bij de Grote Prijs van Duitsland in de MXGP. De 29-jarige Brabander werd op het circuit in Teutschenthal in de manches tweede en derde. De eindzege ging naar de regerend wereldkampioen Jorge Prado uit Spanje, voor de Sloveen Tim Gajser.

Herlings kwam vorig jaar zwaar ten val tijdens de Grote Prijs van Duitsland. Daarbij brak hij een nekwervel en miste meerdere races. In de eerste race dit jaar kende de motorcrosser een slechte start. Hij zakte terug naar de twaalfde plaats, maar werkte zich door het veld toch weer terug naar de tweede plaats achter Prado. In de tweede manche zat hij er meteen goed bij, met de tweede plaats achter Prado, maar moest hij vervolgens Gajser voorbij laten gaan.

Calvin Vlaanderen eindigde na twee vierde plaatsen als vierde. Glenn Coldenhoff, die in de eerste manche nog kortstondig aan de leiding lag, werd zesde en vijfde en vijfde overall. Brian Bogers moest na de achtste en elfde plaats genoegen nemen met de zevende plaats.

Prado neemt door de zege de koppositie in het WK over van Gajser. De Spanjaard heeft 402 punten, twee meer dan de Sloveen. Herlings staat derde met 336 punten.

Kay de Wolf eindigde in de MX2-klasse als tweede. Hij moest in beide manches de zege laten aan de Belg Lucas Coenen. De 19-jarige Nederlander behoudt wel de leiding in het WK-klassement met 396 punten. Coenen staat tweede met 337 punten.