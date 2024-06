Sinner herstelt zich van slechte start en verslaat Moutet

Jannik Sinner staat in de kwartfinale van Roland Garros. De 22-jarige Italiaan, die in Parijs als tweede is geplaatst, herstelde zich tegen thuisspeler Corentin Moutet van een slechte start. Nadat Sinner de eerste set met 6-2 verloor, trok hij de partij overtuigend naar zich toe en gunde de Fransman nog maar zes games: 6-3 6-2 6-1.

Het was voor het eerst dit toernooi dat Sinner een set moest afstaan. Het had weinig gescheeld of de winnaar van de Australian Open had helemaal geen game gewonnen in de openingsset. Moutet kreeg bij een voorsprong van 5-0 setpunten, maar wist die niet te benutten. Sinner won twee games, maar wist setverlies niet meer te voorkomen.

Het Franse publiek zag de hoop op een stunt daarna geleidelijk verdwijnen. Sinner trok de regie naar zich toe en liet Moutet niet meer terug in de wedstrijd komen.

In de kwartfinale stuit Sinner op Grigor Dimitrov. De als tiende geplaatste Bulgaar won in drie sets van de als achtste geplaatste Hubert Hurkacz.

Sinner bereikte één keer eerder de kwartfinales op Roland Garros, tijdens zijn debuut in 2020.